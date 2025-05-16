Роза Сябитова высказалась на фоне скандала вокруг ее холостого 35-летнего сына

Роза Сябитова дала жесткий отпор хейтерам, накинувшимся на нее и ее сына. Дело в том, что в Сети 35-летнего Дениса окрестили инфантильным и зависимым от мамы отпрыском. Недавно ведущая и ее наследник стали гостями популярного телешоу, и, по словам зрителей, сын не мог связать и двух слов без помощи Сябитовой.

Главной свахе страны надоело выслушивать критику, в том числе от психологов, и она высказалась в личном блоге.

«Мнение хейтеров меня мало волнует, но комментарии так называемых психологов, пугают и удручают. <…> Я бы задумалась насколько это профессиональный психолог, и для начала обратилась бы в налоговую, чтобы узнать, если у него лицензия», — написала Роза Раифовна.

По мнению Сябитовой, психологи нарушили положения этического кодекса.

«Например, о том что психолог не имеет право обесценивать человека, его действия, мысли, чувства. А уж обсуждать, обвинять, и стыдить, это даже не по-человечески», — отметила ведущая.

Роза Сябитова призналась, что расстроила свадьбу сына

Масла в огонь подлила история несостоявшегося брака Дениса. Сыну знаменитой свахи тогда был 21 год, и он собирался жениться на даме с двумя детьми. Сябитова встала в позу и поставила отпрыску ультиматум — Денис в итоге отказался от возлюбленной.