Близкая подруга раскрыла правду о состоянии 91-летней Дорониной

Заслуженная артистка России Лидия Матасова рассказала о самочувствии своей 91-летней подруги Татьяны Дорониной. Актриса уже долгое время не появляется на публике и отказывается от общения с журналистами. Об этом сообщает «Абзац».

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По признанию Матасовой, у Дорониной сейчас все хорошо. Приятельница уже давно не навещала ее, но она постоянно узнает о ее состоянии.

«У нее все хорошо. Ее помощники регулярно к ней ездят, привозят все необходимое, помогают, общаются. <…> Пока планов на выход в свет у нее не было», - заявила артистка.

К слову, насколько известно, Татьяна Доронина сейчас находится в санатории, который для нее оплачивает руководство МХАТа. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказывал, что рядом с актрисой всегда есть врачи и медсестра, которые следят за ее здоровьем.

Отметим, что актриса предпочитает сейчас общаться только с самыми близкими людьми. Лидия Матасова делилась, что Доронина отказывается даже по телефону разговаривать с теми, с кем не хочет.