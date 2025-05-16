«Очень больно и очень страшно»: Дакота исправляет ошибки молодости

Певица Рита Дакота избавляется от стрелок, которые вытатуировала себе на глазах в 17 лет. Как сообщает Starhit, исполнительница рассказывает о сложностях, с которыми она столкнулась, в социальных сетях.

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Артистка отметила, что сделанная год назад пластическая операция на лице не дала желаемого результата. По мнению многих, Дакота решилась на помощь врачей в погоде за красотой, однако певица утверждает, что в ее случае это было необходимостью. Она призналась, что не хотела себе никакие «лисьи глазки».

«Единственная причина, почему я решилась на операцию — большие грыжи и птоз, которые тупо мешали мне делать мейк, сниматься "работать лицом" как артисту. Я думала, что стану свежее и моложе. А получилось, как получилось. Сейчас смотрю и думаю: "Верните мой птоз, по-братски"», — объяснялась артистка.

Рита Дакота объяснила, что толкнуло ее на пластику век

Сейчас Дакота также избавляется от перманентного макияжа на глазах, с которым ходила с 17 лет.

«Это очень больно и очень страшно. У меня отекут и опухнут глаза. Стремно! Сказать, что я ссу — ничего не сказать», — рассказывала она в видео, записанном

Она рассказала, что процедура очень болезненная — в ролике исполнительница сдерживается, чтобы не заплакать. Причем одной процедуры недостаточно: нужно по меньшей мере 5-8 сеансов для полного избавления от пигмента.