Буланова обнародовала редкие романтичные кадры с третьим мужем

Татьяна Буланова не часто балует поклонников семейными фотографиями. Время от времени певица показывает своих сыновей, а вот нынешний супруг артистки Валерий Руднев — нечастый гость в ее соцсетях. Но накануне звезда порадовала публику чувственным видео с возлюбленным, сделанным на званом ужине.

На опубликованном ролике Татьяна и Валерий танцевали под романтичную музыку. Супруги не могли оторваться друг от друга, они обнимались и в какой-то момент поцеловались. Пару не смутило наличие десятков гостей вокруг и камеры, направленной прямо на них. «Редкие минуты отдыха с любимым мужем», — подписала пост артистка.

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Видео очаровало подписчиков Булановой. «Таня сама сияет как бриллиант от счастья», «Сладкая парочка», «Как вам идёт такой образ и прическа в стиле старого Голливуда. Прекрасные!» — высказались поклонники Татьяны.

Сейчас исполнительница замужем в третий раз. Первым супругом звезды был музыкант Николай Тагрин, от которого она родила сына Сашу. Вторым официальным избранником Булановой стал футболист Владислав Радимов. В этом браке на свет появился второй сын певицы Никита. За Руднева, который моложе ее на 19 лет, Татьяна вышла замуж в 2023 году. Известно, что артистка взяла фамилию супруга.