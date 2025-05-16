Волочкова: в балетной школе меня унижали, оскорбляли и называли крупной

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как столкнулась с настоящей травлей во времена учебы в балетной школе. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что регулярно слышала оскорбления в свой адрес от педагогов и одноклассников, считавших, что ей закрыт путь в балет из-за неподходящей комплекции.

© Газета.Ru

«Меня оскорбляли, указывая на то, что я слишком крупная и не подхожу для балета. Иногда педагоги могли обидеть своей резкостью, говоря о том, что мир балета для меня навсегда закрыт», — вспомнила балерина.

Она подчеркнула, что, несмотря на буллинг и критику, стала примой Большого театра и завоевала любовь миллионов россиян. Артистка поддержала всех, кто сегодня сталкивается с травлей, отметив, что по своему опыту знает, как это тяжело, и призвала не сдаваться.

Что касается сегодняшних дней, то, по словам балерины, теперь она иначе относится к хейту, считая своих критиков «серой массой», которой никогда не добиться таких же высот.

«Мне плевать на серую массу, которая меня критикует, им никогда не стать Анастасией Волочковой, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот, которые я покорила. Их дело — сесть в углу и поплакать над тем, как их жизнь нагнула. Уж простите», — заявила балерина.

Она напомнила, что сейчас в соцсетях старается закрывать доступ к комментариям под своими фотографиями и видео, лишая хейтеров шанса написать очередное оскорбление.

До этого артистка призналась, что ни разу не виделась с дочерью Ариадной после свадьбы в Санкт-Петербурге, на которую потратила около 10 млн рублей. Сообщалось также, что она уехала с мероприятия раньше, поскольку торопилась на поезд в Москву.