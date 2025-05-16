«Наша жизнь остановилась»: Стриженова тяжело переживает семейную трагедию

Екатерина Стриженова высказалась о семейной трагедии. 14 мая утром погибла старшая сестра супруга телеведущей, Елена Земляникина. Ей было 66 лет.

На своей странице в соцсети Стриженова поделилась подробностями случившегося. Оказалось, что Земляникину насмерть сбил мотоциклист, когда та переходила дорогу, спеша на работу. Золовка актрисы была преподавателем, и в тот роковой день торопилась к любимым студентам.

«Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека. У Лены любви хватало на всех. У нее получилось прожить жизнь без осуждений, уныния и зависти. Она нас всех утешала и смиряла. Я училась у нее терпению, оно казалось безграничным. Сейчас ни у кого нет слов, только слезы», — написала Екатерина.

Сестра Стриженовой, Виктория Андреянова, тоже почтила память покойной родственницы:

«Жил-был человек… моя ровесница. Муж, трое дочерей, 12 внуков… Всем была нужна. Красивый светлый человек с ангельским голосом и большим сердцем. Трагически оборвалась жизнь Лены Земляникиной — сбил мотоциклист. В субботу похороны. Еще одна пробоина в нашей семейной крепости. Как не возненавидеть эту несправедливость жизни, посылавшую смерть лучшим?» Она приложила архивное черно-белое фото Земляникиной, которая позировала на фоне деревенского дома с супругом.

Отпевание Елены Земляникиной состоится 17 мая, в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

Стали известны подробности гибели актрисы Елены Земляникиной

9 февраля после продолжительной болезни скончался отец Александра Стриженова, актер Олег Стриженов. А немногим ранее, 12 июля 2024 года, от инсульта умерла и мама телеведущего. Комментируя кончину родителя, Стриженов вспомнил о его последних словах. Накануне семья навестила прикованного к постели артиста, и тот благополучно уснул.