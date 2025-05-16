Джастин Бибер раскрыл, подвергался ли он секс-насилию со стороны Пи Дидди

Джастин Бибер прервал молчание на фоне слухов о шокирующей связи с Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Певец решил высказаться через несколько дней после начала судебного разбирательства по делу рэпера. Напомним, исполнитель обвиняется в торговле людьми с целью секс-эксплуатации и других насильственных преступлениях.

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На фоне скандала в Сети всплыло давнее видео с Пи Дидди и несовершеннолетним Бибером. В ролике рэпер заявил, что они собираются «тусоваться 48 часов». Кадры спровоцировали слухи о том, что Комбс развратил юного Джастина и подсадил его на запрещенные вещества, что впоследствии разрушило карьеру и ментальное здоровье молодого артиста.

Накануне Бибер, наконец, прокомментировал ситуацию через своего представителя. Он заявил, что не был жертвой Дидди.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно причинил вред. Смещение акцента с этой реальности умаляет справедливость, которую эти жертвы по праву заслуживают», — цитирует представителя звезды Daily Mail.

Однако признание Джастина не убедило его фанатов. «Я очень надеюсь, что это так. В противном случае это было бы очень травматично. Это означает, что ему необходима помощь», «Конечно, я в это не верю», «Что он собирался сказать? Боюсь, я ему не верю. Дидди — больной человек», — высказались интернет-комментаторы.