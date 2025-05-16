Литовка Дайнора подала в суд на Сафронова из-за внебрачного ребенка

Гражданка Литвы Дайнора прилетела в Москву ради суда с художником Никасом Сафроновым, связанного с возможным седьмым внебрачным ребенком живописца. Об этом сообщает «СтарХит».

Дайнора требует, чтобы Сафронов прошел тест ДНК и официально узаконил ее сына Вакариса, который появился на свет после ее единственной интимной близости с живописцем. Суд должен был состояться 12 мая, но его отложили на 19 июня, поскольку представители художника не пришли в Пресненский суд.

«Они [представители Сафронова] настроены агрессивно. Я позвонила, мне сказали, что Никас в командировке в Италии. И если мы хотим общаться, должны забрать заявления из суда. Его личный номер мне не дали, сам он на контакт не идет, жалко», — заявила женщина.

Дайнора рассказала, что познакомилась с художником, когда тот жил в литовском городе Паневежис и работал в театре и на льнокомбинате. Они занимались сексом лишь единожды, и большую часть времени «были друзьями», но она забеременела. Сейчас Вакарису уже 40 лет, а о биологическом отце он узнал только пять лет назад. По словам матери, сын хочет познакомиться с Сафроновым, чтобы узнать «о происхождении семьи и о возможных генетических заболеваниях».

Никас Сафронов был женат дважды. Первой женой художника оказалась уроженка югославской семьи Драгана, а второй — француженка Франческа. Во втором браке у художника появился наследник Стефано. У Сафронова также есть внебрачные сыновья Лука Затравкин, Александр Филимоненко, Ландин и Юрий.