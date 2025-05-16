«Удушу при встрече»: Кушанашвили признался, что обижен на бывшую жену

Ведущий Отар Кушанашвили раскритиковал свою бывшую жену Марию Екимову. В беседе с Кристиной Задорой для ее YouTube-канала журналист признался, что все еще очень обижен на экс-супругу за то, как она с ним поступила.

Кушанашвили напомнил, что был женат официально лишь раз — он развелся с Марией всего спустя год после свадьбы. Однако этого опыта хватило, чтобы навсегда отказаться от заключения законного брака.

«Я искренне скажу вам: я очень обижен на то, как они обошлись со мной. Они выставили меня на улицу при первых сложностях, которые у меня начались в 2002 году: тогда у меня денег стало меньше, я потерял работу. И ни поддержки, ничего! Я уехал в Москву, снял квартирку, но я был такой злой. Мария Екимова, я удушу тебя при встрече! Я чуть не сдох, когда они меня выгнали», — заявил журналист, подчеркнув, что тогда был очень одинок и запомнил это на всю жизнь.

При этом главным ударом для Кушанашвили стало не расставание, а невозможность видеть сына Федора. Ведущий подчеркнул, что он очень любит его, открыт к общению и готов ждать бесконечно, пока не увидит наследника и не обнимет.

Больному раком Отару Кушанашвили снова грозит госпитализация

Напомним, что кроме Федора у журналиста еще восемь детей от разных женщин — в общей сложности три дочери и шестеро сыновей. Кушанашвили подчеркивает, что горд продолжением своего рода.