Аллегрова объяснила, почему зрители больше не увидят её концертов

Ирина Аллегрова призналась, что вряд ли вернётся к сольным концертам. Всё потому, что певице стало тяжело выступать на сцене. Об этом 73-летняя артистка рассказала mk.ru после выступления в Кремлёвском дворце, приуроченном ко Дню победы.

«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в полноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет. Мне тяжело», — честно высказалась Аллегрова.

При этом она не скрывает, что порой скучает по концертам.