Галкин* намекнул на приезд Пугачевой в Юрмалу летом

Каждый год уехавшая из России на Кипр певица Алла Пугачева проводит лето в Латвии, где в это время более мягкий и приятный климат. Муж звезды, юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) анонсировал концерты в Юрмале в августе. Это значит, что, скорее всего, народная артистка снова отправится туда, несмотря на решение властей запретить въезд в страну ее дочери, Кристины Орбакайте.

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Телеведущий объявил на своей страничке в соцсетях, что выступит в Юрмале 8 августа. Затем он отправится в тур по другим городам Латвии.

В соцсети предположили, что Пугачева наверняка поедет в Прибалтику вслед за супругом, как это делала ранее. В Латвии исполнительница хита «Арлекино» арендует шикарную виллу и общается со своей близкой подругой Лаймой Вайкуле.

Напомним, из-за решения властей Латвии у Орбакайте сорвался концерт в Юрмале, запланированный на июнь. Кроме того, певица является владелицей элитной квартиры в этом курортном городе, которая досталась ей от Бориса Моисеева. Дочери Пугачевой запретили въезд в страну якобы в целях безопасности.

Несмотря на запрет для Орбакайте, Пугачевой и Галкину* можно посещать Юрмалу. Теперь Кристина не сможет навестить звездную маму в Латвии. Однако это не смущает Примадонну.

*(признан иноагентом на территории РФ)