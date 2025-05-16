Певица Анна Семенович раскрыла свое отношение к алкоголю

Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что может позволить себе выпивать ежедневно.

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«Я люблю вино. Выпиваю, когда есть настроение. Могу выпивать по пару бокалов каждый день, а потом месяц вообще не пить», — заявила артистка.

47-летняя Семенович также призналась, что «кайфует» от ботокса и прибегает к этой процедуре с 27 лет.

«Не вижу ничего в ней страшного. Хотите ходить без морщин — так начните колоть ботокс. Это не больно!» — уверила звезда.

Недавно Семенович признавалась, что обожает шаверму. Знаменитость назвала блюдо диетическим продуктом, поскольку в нем содержится только «тоненький лаваш, курица, овощи и все». Она ест ее, проявляя таким образом «любовь к себе».

Певица Анна Семенович назвала шаурму любимым диетическим продуктом

В начале мая у Семенович появился фингал под глазом. Певица опубликовала в личном блоге ролик, в котором продемонстрировала поклонникам, что у нее под глазом появились красные пятна. Знаменитость не стала раскрывать причину их появления, но отметила, что это не «парень ее побил».