Бывший директор Надежды Кадышевой назвал её сына избалованным нарциссом

Бывший директор Надежды Кадышевой считает, что её сын — избалованный нарцисс. Об этом Борис Горшков рассказал на шоу «Малахов». К слову, тема всплыла на фоне недавнего скандала, в центре которого оказался Григорий Костюк (так зовут наследника артистки). Экс-возлюбленные обвинили его в мошенничестве и в попытках сократить и без того небольшую сумму алиментов.

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Горшков заявил, что с подросткового возраста наблюдал за Григорием и всегда видел его несколько жадным.

«Там дикая жадность, а оборот денег был большой. Гриша вырос избалованным. Постоянно слышал от него: "Папа, купи". Машина нужна обязательно такая, чтобы привлекала внимание, все самое модное. Типичный нарцисс…», — рассказал экс-директор Кадышевой.

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Кроме того, мальчик якобы с детства полагался исключительно на родителей, которых рассматривал как капитал и к которым относился крайне потребительски.