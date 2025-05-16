«Закрыла глаза на проблемы дочери». СМИ раскрыли планы Пугачевой

Певица Алла Пугачева может провести лето в Юрмале, поскольку на это намекнул ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «7дней.ru».

Галкин сообщил в соцсетях, что у него запланирован гастрольный тур по Латвии в августе 2025 года. Интернет-пользователи предположили, что Примадонна поедет в вместе с мужем, так как она традиционно «спасается от жары» в Юрмале.

«7дней.ru» также заявляет, что таким образом Пугачева «закрыла глаза на проблемы дочери» Кристины Орбакайте. Издание напоминает, что певица не сможет провести с матерью лето из-за запрета на въезд в Латвию.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Особняк Пугачевой под Истрой резко подешевел

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».