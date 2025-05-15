Блогерша Ида Галич пожаловалась на новую квартиру. Об этом она написала в Telegram-канале.

Ида Галич пожаловалась, что в ее временной съемной квартире отключили горячую воду.

«На прошлой квартире у меня был бойлер! Может и тут есть) Дай Бог», — иронично заявила Галич.

Ида Галич уже рассказывала, что на данный момент живет вместе с сыном Леоном и его няней Анжелой, а также женихом Олегом Ледвичем и его дочерью Анной. По словам блогерши, им была необходима квартира побольше, так как скоро она родит дочь. Телеведущая объяснила, что они с возлюбленным решили снять жилье, так как в новой квартире, купленной зимой, требуется ремонт.

Слухи о том, что Ида Галич беременна во второй раз, появились 27 января. Телеведущая опубликовала видео, где позировала в черном макси-платье. В ролике знаменитость положила руку на живот. 29 января блогерша подтвердила информацию о том, что ждет ребенка.

Ида Галич начала свою карьеру в КВН. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу Comedy Баттл. А в 2018-м стала одной из соведущих в передаче «Орел и решка. Россия».