Бритни Спирс оказалась втянута в суд над Диди

Экс-возлюбленная рэпера рассказала об унижениях и насилии за 10 лет отношений.

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В Нью-Йорке продолжается громкий суд над Шоном Комбсом, известным как Пи Диди. Его обвиняют в секс-траффикинге и рэкете. В четверг, 16 мая, ключевая свидетельница — его бывшая подруга Касси Вентура — шокировала зал откровенными показаниями, неожиданно упомянув Бритни Спирс. Касси рассказала, как на ее 21-летие Диди привел знаменитостей, включая Бритни Спирс, чтобы произвести впечатление. Тогда их отношения были платоническими, но вскоре превратились в кошмар. Беременная Вентура (ожидающая ребенка от нынешнего мужа) детально описала 10 лет физического и эмоционального насилия. Особое внимание привлекли унизительные требования Комбса.

Он контролировал ее встречи с мужчинами-проститутами. Обязательно было использовать 10 бутылок детского масла за сеанс для «глянцевого» вида. Навязчивый вуайеризм был частью их интимной жизни. Адвокаты Диди признают факт домашнего насилия, но отрицают секс-траффикинг, называя обвинения «преследованием за сексуальные предпочтения». На перекрестном допросе защитник Анна Эстевао пыталась смягчить образ подзащитного, распрашивая о взаимных чувствах. Дело Комбса стало поворотным моментом в индустрии — впервые столь влиятельная фигура может получить пожизненное за секс-преступления. Следующие слушания назначены на 20 мая, где ожидаются показания других жертв.