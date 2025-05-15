Степан Меньщиков обратился к Киркорову: «Засиделся в холостяках»

Степан Меньщиков обратился к Филиппу Киркорову: «Засиделся в холостяках»
Степан Меньщиков, похоже, планирует отбить неофициальное звание главной свахи страны у Розы Сябитовой. Так, шоумен предлагал Ольге Бузовой помощь в организации личной жизни. Аналогичное предложение звезда «Дома-2» сделал и королю российской эстрады.
«Филипп Киркоров засиделся в холостяках. Пора ему обновить личную жизнь. Вот он грустный ходит в последнее время, а мне кажется, что ему просто в личной жизни немного не везёт, но я могу это исправить. Филипп Бедросович, обращайтесь, я к вашим услугам. Найду вам любовь — вторую половинку», — высказался Меньщиков в разговоре с Super.