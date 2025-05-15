Степан Меньщиков обратился к Киркорову: «Засиделся в холостяках»

Степан Меньщиков, похоже, планирует отбить неофициальное звание главной свахи страны у Розы Сябитовой. Так, шоумен предлагал Ольге Бузовой помощь в организации личной жизни. Аналогичное предложение звезда «Дома-2» сделал и королю российской эстрады.

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