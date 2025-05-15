Рэпер Oxxxymiron* планирует заработать в РФ на своем имени

Эмигрировавший в 2022 году в Лондон рэпер Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*, признан на территории РФ иностранным агентом) решил заработать в России на своем имени.

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Критиковавший родную страну музыкант зарегистрировал в Роспатенте свой творческий псевдоним в качестве бренда. При этом он подал заявку в ведомство еще весной 2024 года.

В итоге на Федорова* теперь зарегистрирован товарный знак Oxxxymiron*, под которым он сможет продавать компакт-диски, брелоки, спортивные сумки и верхнюю одежду, выпускать различные шоу и фильмы.

Исключительные права на товарный знак зарегистрированы на срок до 2034 года, сообщает Газета.Ru.

Ранее в базе МВД появилась карточка с объявлением рэпера в розыск по уголовной статье.

Также сообщалось, что рэпера Oxxxymiron* обвинили в растлении несовершеннолетних. По словам предполагаемых жертв, с Федоровым* они познакомились в соцсетях. Одна из них общалась с музыкантом на протяжении трех лет — контакт завязался, когда ей было 13, и закончился изнасилованием на концерте. Еще одна потерпевшая утверждала, что Федоров* призывал ее к действиям сексуального характера.

*Признан иностранным агентом на территории России