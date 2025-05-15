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Продюсер Александр Цекало тайно вернулся в Россию. Его заметили на красной дорожке премии ХII Премии АПКиТ. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, шоумен в 2019 году вместе с молодой женой Дариной Эрвин покинул Россию и уехал в США.

В этом году Цекало все же решил вернуться к светской жизни в России, отметили журналисты. Они добавили, что заметно похудевший 64-летний продюсер вышел в люди в черном пиджаке и широких брюках.

Его супруга продемонстрировала на красной дорожке стройную фигуру в корсете с экстремальным декольте. Свой образ 33-летняя Дарина дополнила туфлями на платформе.