Малахов объяснил, почему скрывает сына

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, почему он скрывает своего сына Александра от общественности. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на шоу Aleko in my Bag.

По словам Малахова, его единственному сыну в этом году исполнится восемь лет. При этом, телеведущий не спешит показывать его публике — как объяснил сам Малахов, таким образом он хочется сохранить самооценку ребенка нетронутой. Он также добавил, что его сын уже понимает, что его отец занимает определенное место в шоу-бизнесе, и в его профессии есть нюансы.

«Мне кажется, что это будет разрушать его внутреннее восприятие мира. Ему и так непросто, когда мы где-то, а люди подбегают, просят сфотографироваться. При этом он видит это гораздо раньше, чем я», — заявил он.

Телеведущий также добавил, что старается проводить как можно больше времени с сыном.

«Сложно встать в семь утра, отвезти сына в школу, но в этом и есть в этом какое-то удовольствие. Когда ты видишь, как он бежит в школу с портфелем, когда мы можем пошутить где-то в машине, что-то прокомментировать», — добавил он.

Ранее Малахов согласился провести интервью с Ивлеевой после «голой» вечеринки.