Oasis не планирует больше выпускать новую музыку и выступать на концертах

Группа Oasis не планирует выпускать новую музыку и выступать на концертах после своего реюнион-тура, заявил менеджер коллектива Алек МакКинли в интервью Music Week. Он напомнил, что он пройдет с июля по ноябрь 2025 года. П

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о словам МакКинли, запланирован 41 концерт в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Океании и Южной Америке.

«Это определенно последний раз. Для преданных поклонников их творчества - это последний шанс услышать музыку вживую», — добавил он.

Ранее Лиам Галлахер рассказал, куда потратит гонорар от воссоединения Oasis, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».