Агутин заработает более 178 млн рублей за концерт в "Лужниках"

Певец Леонид Агутин заработает более 178 млн рублей на своем концерте в столичных «Лужниках», который состоится 26 июля. Об этом сообщает «Звездач».

Стоимость места на танцполе, отмечает Telegram-канал, начинается от 2,2 тыс. рублей, а максимальная цена за билет, то есть за ложу на 23 человека, составляет 575 тыс. рублей. На данный момент Агутин продал уже половину билетов, и если артисту удастся собрать аншлаг, то он заработает за концерт более 178 млн рублей.

Недавно Леонид Агутин жаловался на YouTube-шоу «Вопрос ребром», что ему не расписывают подъезд фанатки. Исполнитель раскрывал, что в начале карьеры ему было обидно из-за того, что ему не приходилось сталкиваться с подобным в отличие от других звезд. При этом певец отмечал, что его поклонницы ведут себя сдержанно только в Москве, а на гастролях, уверил он, было много различных случаев.

До этого «Звездач» также заявлял, что актриса Мария Кожевникова отдыхает на VIP-вилле в отеле турецкого города Белек. Проживание в нем обойдется актрисе минимум в 800 тыс. рублей за 4 дня, уверял Telegram-канал.