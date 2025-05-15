Алексей Воробьев тайно женился на известной певице

Алексей Воробьёв — тот самый, который окрестил всех девушек с макияжем неполноценными — женился! Об этом Super узнал от инсайдера, близкого к окружению артиста. Признаться, таких новостей не ожидали даже мы. Кто же стал избранницей оскандалившегося исполнителя романтичных песен о любви, спросите вы? Рассказываем.

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Нам стало известно, что 37-летний актёр связал себя узами брака с известной оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Девушке 37 лет. Она родилась в семье дирижёра Ляйли Гарифуллиной и бизнесмена Эмиля Гарифуллина. В 2007 году Аида поступила в Нюрнбергскую высшую школу музыки, после выпуска из которой заявила о себе на мировой оперной сцене. Уже в 2012 году Гарифуллина выступала в «Арена ди Верона» в Италии, где познакомилась с Пласидо Доминго, в 2013-м дебютировала на сцене Мариинского театра и впервые спела дуэтом с Андреа Бочелли, а в 2020-м была признана заслуженной артисткой России. Короче говоря, умная, красивая, талантливая — всё «по заказу» Воробьёва, да ещё и из хорошей семьи.

Как рассказал Super источник, отношения Аиды и Алексея завязались минувшей зимой. Кстати, примерно в это же время Воробьёв и Гарифуллина приняли участие в третьем сезоне шоу «Фантастика» — не исключено, что именно там зародились чувства. Возлюбленных часто видели вместе как в России (на Патриках, например, где вообще вряд ли от кого-то скроешься), так и за границей, в Вене, где работает и проводит большую часть времени Аида. Тянуть со свадьбой не стали — уже в апреле, по информации Super, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Это, к слову, случилось спустя пару месяцев после объявления артиста о поиске невесты.

Отношения афишировать Воробьёв и Гарифуллина не хотят и не торопятся. Впрочем, после недавнего скандала, в центре которого оказался певец, это и неудивительно.

А вот и самое интересное: известно, что с 2016 по 2017 год Гарифуллина состояла в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным. Через некоторое время после расставания со спортсменом певица родила дочь Оливию — отца девочки Аида скрывает. Кстати, поговаривают, якобы мама Сафина была в восторге от Гарифуллиной. Да и сама Аида не скрывала, что Марат — идеал мужчины. Но увы, расставания избежать не удалось — по словам самой артистки, из-за загруженных графиков обоих.

Личная жизнь Воробьёва, как и подобает почти голливудскому актёру, более насыщенная. На его счету недолгий роман с актрисой Анной Чиповской, Оксаной Акиньшиной, а в 2011-м Алексей состоял в отношениях с коллегой по цеху Викторией Дайнеко.

Кстати, именно в апреле Алексей Воробьёв публично принёс свои извинения за провокационные высказывания о макияже у девушек. Рассказывал, мол, перепрошился. Теперь понятно, почему.