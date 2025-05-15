Гогунский угодил в скандал из-за высказывания о женщинах

Тучи сгущаются над Виталием Гогунским, который имел неосторожность сказать вслух, что женщина не имеет права быть рядом с мужчиной в плохом настроении. Кузю из «Универа» осудили за это в комментариях под видео в подкасте «Краснова знает», ну а далее — везде.

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«А мужчина на что в таком случае не имеет права? Не имеет права не отдавать всю зарплату, не имеет права зарабатывать меньше 10 миллионов в месяц», не имеет права не уметь что-то делать по дому. Иначе он идёт в сад», «Сидит эталон красоты и мужественности и рассуждает. Кузя, ну, блин блинский, это потеря потерь», «Пора запретить мужчинам давать интервью на законодательном уровне. Они с ума уже сходят», «Новый номер один на отмену. Авербух, подвиньтесь», «Думала, что он весельчак… А по факту — конфликтный, самовлюбленный, эгоистичный, плохо воспитанный мужлан», «Шнягу шняжную сказал», — вовсю негодую, например, подписчики Telegram-канала Super.

Ранее за провокационное высказывание о жене от поклонников досталось Алексею Чумакову.