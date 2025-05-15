Лиза Арзамасова отреагировала на скандал с участием Авербуха

Актриса Лиза Арзамасова прервала молчание после скандала с участием ее мужа Ильи Авербуха. Звезда «Папиных дочек» решила не комментировать слова супруга, вместо этого она опубликовала их совместное романтическое фото.

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На днях Ксения Собчак выпустила интервью с хореографом, в котором он заявил, что не видел в Лизе ребенка, когда ей было 15 лет. По его мнению, она уже тогда была молодой женщиной, у которой «все было». Пользователи Сети раскритиковали фигуриста, посчитав, что в фразе был пошлый контекст. Однако Авербух позже пояснил, что имел в виду «содержание» Елизаветы.

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Пока друзья Ильи публично поддерживали его на фоне скандала, супруга предпочитала не высказываться. Но все же актриса дала понять, что поддерживает мужа. Она опубликовала романтическое фото с ним, которое подписала их с Авербухом инициалами.

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В комментариях поклонники поддержали Арзамасову, пожелали ей терпения и сделали комплименты их паре с фигуристом.

Напомним, что Лиза Арзамасова уже несколько лет замужем за Ильей Авербухом. Вместе они воспитывают двоих детей – сына Льва и дочь Лию.