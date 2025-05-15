Кудрявцева восхитилась фигурой 50-летнего полуобнаженного Губерниева

Провозгласивший себя «стройным кипарисом» Дмитрий Губерниев в очередной раз похвастался своей формой. Популярный телеведущий обнажился перед коллегой Лерой Кудрявцевой и нарвался на восторженный комплимент.

Видео с полуобнаженным Дмитрием появилось в блоге экс-возлюбленной Сергея Лазарева.

«Губерниев говорит, что он стройный как кипарис. Верим или…?» — задала вопрос Лера, снимая на камеру раздевающегося журналиста.

Не успела она окончить предложение, как перед ней во всей красе предстал Губерниев.

© Соцсети

«Ни фига себе! Верим, верим, Дима!» — воскликнула восхищенная Кудрявцева, оценив подтянутую фигуру коллеги. Что-то жующий в этот момент Дмитрий втягивал живот и позировал перед камерой. Наконец, устав демонстрировать телеса перед Лерой, он произнес со смехом: «Выключай!»

Ранее Кудрявцева показала, как она отдыхает в Турции с мужем Игорем Макаровым. Пара прогуливалась по оживленной вечерней улице в обнимку. Судя по кадрам, у ведущей и спортсмена все замечательно, несмотря на проблемы в браке. В прошлом году Лера заявила, что уходит от Игоря из-за его пристрастия к зеленому змию. Но в итоге отношения удалось спасти.