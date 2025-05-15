«Абьюз и насилие»: что на самом деле происходило в семье Евгения Малкина?

Спортивная телеведущая Зухра Уразбахтина заявила, что в семье хоккеиста Евгения Малкина и ведущей Анны Кастеровой творились ужасные вещи. Об этом сообщает Starhit.

Напомним, что Малкин и Кастерова поженились в 2016 году. У пары есть общий сын Никита. Еще в конце 2024 года поклонники заметили возможный разлад в семье — сперва Анна пропустила торжественную церемонию чествования мужа по случаю 500 заброшенных шайб в НХЛ, а после супруги отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото.

Уразбахтина сообщила о разводе пары во время общения с подписчиками. По ее словам, последствия такого брака «настолько травматичны», что она не пожелала бы кому-либо такого супруга. По мнению телеведущей, публике не стоит знать и «одного процента» происходящего.

«Представляете, насколько бывают глупые люди? Абьюз и насилие — с каких пор это уже мечта? Брак уже давно распался, но все равно мечта по мнению мужчин», — ответила она на слова одного из болельщиков о том, что такой союз — мечта.

Отметим, что причины разрыва пока неизвестны. Малкин и Кастерова никак не комментировали произошедшее и публично не подтверждали развод.