Особняк Пугачевой под Истрой резко подешевел

Особняк певицы Аллы Пугачевой, расположенный в поселке Малые Бережки под Истрой, резко подешевел на 22 миллиона рублей — до 130 миллионов.

Дом находится на первой линии Истринского водохранилища в 45 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Примадонна построила этот особняк в 1999 году, после чего там часто проходили светские вечеринки, куда собирались ее друзья и знакомые.

Пугачева после того, как вышла замуж за пародиста Максима Галкина*, вместе с супругом перебралась в дом-замок в деревне Грязь Одинцовского района Московской области. При этом особняк в Истре она переписала на своего внука Никиту Преснякова, передает «Комсомольская правда».

Риелтор Виктория Маркова также предупредила, что особняк Пугачевой в Малых Бережках могут снести, поскольку здание возведено с нарушениями. Дворец Пугачевой в деревне Грязь также привлек внимание общественности. Президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин отметил, что снос этого здания площадью 2,5 тысячи квадратных метров обойдется в 40 миллионов рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.