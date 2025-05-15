Певица Екатерина Шаврина перестала выходить на связь после смерти сына

На днях стало известно, что сын известной певицы Екатерины Шавриной скончался в тюремной больнице исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. По некоторым данным, смерть наступила вечером 11 мая. Сообщается, что у сына Шавриной случилась остановка сердца. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следовали.

Интересно, что сама Екатерина Шаврина после известия о смерти единственного сына буквально пропала со всех радаров. Как утверждает "МК", артистка не отвечает на звонки, якобы с ней не могут связаться даже коллеги, с которыми она всегда была дружна.

Известный диктор, телеведущий, актер Владимир Березин тоже не знает, где и в каком состоянии находится певица. "Это ее тактика. Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает", - развел руками он.

Березин признался, что не удивлен таким поведением Шавриной. Телеведущий рассказал, что отправил ей по телефону соболезнования, и поведал об отношениях певицы с сыном. По его словам, она Григория "обожала".