Певица Екатерина Шаврина перестала выходить на связь после смерти сына

Певица Екатерина Шаврина пропала после смерти сына
На днях стало известно, что сын известной певицы Екатерины Шавриной скончался в тюремной больнице исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. По некоторым данным, смерть наступила вечером 11 мая. Сообщается, что у сына Шавриной случилась остановка сердца. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следовали.
Интересно, что сама Екатерина Шаврина после известия о смерти единственного сына буквально пропала со всех радаров. Как утверждает "МК", артистка не отвечает на звонки, якобы с ней не могут связаться даже коллеги, с которыми она всегда была дружна.
Известный диктор, телеведущий, актер Владимир Березин тоже не знает, где и в каком состоянии находится певица. "Это ее тактика. Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает", - развел руками он.
Березин признался, что не удивлен таким поведением Шавриной. Телеведущий рассказал, что отправил ей по телефону соболезнования, и поведал об отношениях певицы с сыном. По его словам, она Григория "обожала".
"Родители все понимают, прощают и любят, потому что дети, пусть и проблемные, - их часть. У Катюши такой характер: она – мама-наседка. Все близкие и родные всегда были рядом с ней: она всех любила, всем помогала… Гришу обожала. Да, она страдала, но тема ее боли никогда не выносилась на всеобщее обозрение. Она ее не поднимала даже в разговоре со своими друзьями и приятелями. Я спрашивал, бывало о Грише. А она в ответ: "Ну че, Володька! Вот так бывает!". Конечно, она сейчас страдает. Хотя столько лет он мучил ее своей проблемой наркотической. Она делала все, что было в ее силах для него, а он все перечеркивал", - констатировал Березин.