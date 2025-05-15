Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал о семейных трудностях

Актер Владимир Селиванов рассказал о семейных трудностях. Звезда сериала «Реальные пацаны» дал интервью Леди Mail и поделился подробностями отношений с блогером Александрой Калмыковой.

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Мужчина развелся два года назад, а потом встретил новую любовь. Они быстро съехались, а спустя год у них появился на свет сын Кирилл. Владимир признался, что они с любимой задумываются о венчании. Но при этом он не может назвать отношения с избранницей идеальными.

«Иногда возникают недопонимания и споры, но, как мы часто делимся в соцсетях, для нас очень важно общение. Мы никогда не откладываем проблемы и стараемся решать их сразу. Я считаю, что именно в этом заключается залог успеха наших отношений», – поделился актер.

Напомним, что у звезды есть еще дочь от первого брака Ева, а также он занимается воспитанием двух детей Александры Дани и Сони. Селиванов отметил, что считает себя не строгим отцом, а справедливым. Он всегда старается найти общий язык с детьми и обсуждать волнующие темы.