Джимми Фэллон примерил образ Филиппа Киркорова

Ведущий популярного американского вечернего шоу Джимми Фэллон примерил образ певца Филиппа Киркорова. Он назвал артиста болгарско-русской поп-иконой и попросил костюмеров подобрать ему похожий парик и бороду. Результат преображения он показал в эфире телевизионной программы.

Фэллон поделился в эфире, что одна из зрительниц нашла в нем сходство с артистом Филиппом Киркоровым. Женщина рассказала это и прислала в программу портрет певца. Ведущий продемонстрировал, как выглядит Киркоров, назвал его имя, но засомневался в том, что между ними есть внешнее сходство. Он решил проверить это с помощью парика.

На следующих кадрах к Джимми подошли сотрудники и помогли сменить образ. Он вернулся на место с бородкой и пышными волосами, а потом повернулся в камеру и сделал улыбку, как у Филиппа.

«Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Сам не вижу, но хотел бы иметь такие же волосы», — сказал телеведущий.

© Скриншот из шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Зрители воскликнули, засмеялись и поаплодировали.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров удивил публику выходкой на концерте в Санкт-Петербурге. Исполнитель хита «Жестокая любовь» уже сидел на сцене в кресле и задумчиво читал книгу, не обращая внимания на присутствующих в зале.