Добровинский заступился за Авербуха

Адвокат Александр Добровинский вступился за фигуриста Илью Авербуха после его слов о том, что у актрисы Лизы Арзамасовой «все было» в 15 лет. Он назвал спортсмена «прекрасным мужем и отцом».

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Своим мнением Добровинский поделился в Telegram-канале.

«Жаль, что вырванная из контекста фраза вызвала столько негатива и хейта. Я знаю Илью - он очень интеллигентный культурный человек, талантливый спортсмен, прекрасный муж и отец», - отметил адвокат.

Звездный защитник вспомнил, что в противовес интервью Ксении Собчак, их разговор не вызвал у зрителей осуждения.

«И я рад, что наше с ним интервью вызвало только позитивные эмоции как у участников интервью, так и у зрителей», - написал Добровинский.

Напомним, Собчак вспомнила о знакомстве спортсмена с будущей женой Лизой Арзамасовой: ему было 37, а актрисе 15. Журналистка интересовалась, не кажется ли ему странным, что он помнит жену «практически ребенком». Авербух произнес фразу, которая вызвала широкий общественный резонанс. «15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было», - сказал фигурист. После волны возмущения в соцсетях постановщик ледовых шоу извинился и признал, что «сказал безответственную глупость».