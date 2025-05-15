Диана Милютина объяснила, почему не желает заводить отношения с коллегами

27-летняя Диана Милютина вполне может войти в список самых завидных невест медиапространства. Талантливая актриса так тщательно скрывает подробности личной жизни, что потенциальные ухажеры считают, что у них есть шансы на взаимность.

В эксклюзивном интервью для WomanHit звезда сериала «Чистые» намекнула, что от отсутствия мужского внимания явно не страдает, а, возможно, потенциальный избранник уже давно появился. Только вот называть его имя Милютина пока не планирует.

«Когда у меня будут официальные отношения, конечно, этот факт не стану скрывать», — объяснила она.

Диана успела определить для себя список табу в плане выбора партнера. Она призналась, что не хотела бы вступать в серьезные отношения с женатыми мужчинами, а также с представителями своей профессии.

«Здорово, когда на площадке возникает какая-то „химия“ и режиссер говорит: „Ой, как страстно, я прямо верю“. Для меня легкий флирт — прикольно, но потом человек пойдет к своей жене домой, а я к себе, и слава богу, что наши пути расходятся», — объясняет артистка.

Она успела на себе испытать, что значит встречаться с коллегой, и не хотела бы повторять этот опыт. Перед глазами у Дианы — прекрасный пример ее родителей.