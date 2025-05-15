Диана Милютина рассказала, как ее травили одноклассники из-за бабушки

Актрисе Диане Милютиной пришлось несладко в школьные годы. Звезда сериала «Екатерина. Фавориты» рассказала, что подвергалась травле со стороны одноклассников. Одной из причин буллинга, как ни странно, стала ее близкая родственница.

Бабушка Дианы работала педагогом в школе, и этот факт только подначивал ребят. «Бабушка работала в школе, чтобы защищать своих „утят“, но предотвратить буллинг она не могла. Это, наоборот, еще больше подстегивало моих одноклассников», — поделилась Диана в беседе с изданием «Атмосфера».

Милютина призналась, что в те годы дружила только с мальчиками, а с девочками даже не общалась.

«Когда я приехала из Москвы с конкурса по танцам, они все кружочком в сторону отошли. Со мной не сидели за одной партой, не общались, даже не разговаривали. Меня задирали, злословили, все мои достоинства высмеивали, в том числе имя», — рассказала Диана.

Из-за постоянных насмешек актриса долгое время не принимала собственное имя. Но прошли годы, и Милютина, наконец, полюбила его. Сейчас она считает, что Диана — «самое прекрасное имя на свете».