Диана Милютина рассказала, как ее травили одноклассники из-за бабушки

WomanHit.ru

Актрисе Диане Милютиной пришлось несладко в школьные годы. Звезда сериала «Екатерина. Фавориты» рассказала, что подвергалась травле со стороны одноклассников. Одной из причин буллинга, как ни странно, стала ее близкая родственница.

Диана Милютина рассказала, как ее травили одноклассники из-за бабушки
© globallookpress.com

Бабушка Дианы работала педагогом в школе, и этот факт только подначивал ребят. «Бабушка работала в школе, чтобы защищать своих „утят“, но предотвратить буллинг она не могла. Это, наоборот, еще больше подстегивало моих одноклассников», — поделилась Диана в беседе с изданием «Атмосфера».

Милютина призналась, что в те годы дружила только с мальчиками, а с девочками даже не общалась.

«Когда я приехала из Москвы с конкурса по танцам, они все кружочком в сторону отошли. Со мной не сидели за одной партой, не общались, даже не разговаривали. Меня задирали, злословили, все мои достоинства высмеивали, в том числе имя», — рассказала Диана.

Из-за постоянных насмешек актриса долгое время не принимала собственное имя. Но прошли годы, и Милютина, наконец, полюбила его. Сейчас она считает, что Диана — «самое прекрасное имя на свете».

«Теперь мне все, что было, кажется смешным, а тогда приходилось и кулаки выставлять, и в волосы вцепляться», — сказала актриса.
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Диана Милютина