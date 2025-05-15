Мария Погребняк эмоционально высказалась в защиту Ильи Авербуха

После того как Илью Авербуха захейтили в Сети из-за неоднозначного высказывания о своей жене в интервью Ксении Собчак, фигуристу пришлось публично объясняться. Накануне поздно вечером Авербух опубликовал видео в личном Telegram-канале, в котором подробно объяснил, что именно имел в виду, а также извинился за то, что неправильно выразился, чем спровоцировал общественный резонанс.

© Соцсети

Тем временем селебрити продолжают защищать Илью. Первой за него вступилась Мария Кожевникова, участвовавшая в проекте «Лед и пламень», на съемках которого Авербух и Арзамасова познакомились. Сегодня Илью эмоционально поддержала Мария Погребняк.

«Извращённые умы хейтят Илью Авербуха. Было же понятно, что он, говоря про Елизавету, имел в виду, что она в 15 лет была мудрой, умной и состоялась в профессии», — написала Погребняк в своём Telegram-канале.

Многодетная мама считает, что фигуристу не за что извиняться, и что не поняли и осудили его только лишь неадекватные извращенцы.

«Илья, перед кем ты извиняешься? Перед извращёнными умами? Нормальные, здравомыслящие, адекватные люди поняли, что ты имел в виду, говоря про Елизавету. Что она в 15 лет была уже умным, мудрым и состоявшимся в своей профессии человеком. Когда начался хейт, я сначала не поняла, о чём речь. Несколько раз пересмотрела интервью. Думаю, это же надо так всё исковеркать, додумать, какие извращенцы! Просто на ровном месте человека начали топить!», — возмутилась Мария.

Защищая Авербуха, Погребняк заодно вступилась за Чумакова, которого недавно обвинили во всех смертных грехах из-за фразы в интервью.

«У нас какая-то странная культура отмены. Люди слышат то, что хотят услышать, и начинают требовать четвертовать, но кого? Авербуха — семьянина с безупречной репутацией или Чумакова, который также не был замечен ни в каких общественно порицаемых делах? И это всё из-за неудачных фраз во время интервью (или скудоумия тех, кто смотрел эти интервью)», — считает многодетная мама и предпринимательница.

При этом того же Натана или некоторых представителей шоу-бизнеса, замеченных в употреблении запрещенных веществ, никто не собирался и не собирается отменять, заметила Погребняк.