Стало известно, какие пластические операции сделала Дарина Эрвин

34-летняя Дарина Эрвин, супруга 64-летнего продюсера Александра Цекало, оказалась в центре внимания из-за кардинальных изменений во внешности. Художница настаивает, что не прибегала к пластическим операциям, но эксперт в этой области придерживается иного мнения.

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За последние годы внешность Дарины заметно преобразилась, она значительно снизили вес, изменила форму носа, сделала более выраженными скулы и подчеркнула оттопыренные уши.

Последний пункт вызвал особый резонанс. В Китае, например, такой тренд набирает популярность — некоторые девушки даже делают специальные операции, чтобы добиться эффекта оттопыренных ушей. Сама Эрвин утверждает, что просто перестала скрывать свои уши, но пластический хирург Сергей Блохин с этим не согласен.

«Уши сами по себе не оттопыриваются, не увеличиваются и не расширяются. Дарине явно сделали отопластику, причем не только это. Я вижу ринопластику, скуловые импланты и кантопексию — коррекцию формы глаз. Всё выполнено профессионально, лицо стало гармоничнее, но чудес не бывает — это работа хирурга, а не генетики», — заявил Блохин в интервью NEWS.ru.

Преображение Дарины вызвало бурные обсуждения. Балерина Анастасия Волочкова даже не сдержала смеха, увидев её новые фото. Несмотря на слухи, Дарина продолжает отрицать пластические вмешательства.