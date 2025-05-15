Том Харди рассказал о проблемах со здоровьем

Популярный британский актёр Том Харди ("Веном", "Гангстерленд", "Опустошение"), за которым закрепился образ мужчины в прекрасной физической форме, в интервью журналу Esquire признался, что испытывает большие проблемы со здоровьем.

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"Сегодня у меня закружилась голова. Я принял лекарство, оно начинает действовать, так что мне лучше. Но во время интервью я сидел и думал: знаешь это чувство, когда что-то не так, но ты не можешь никому сказать, что тебе плохо?" - рассказал 47-летний актёр.

По словам звезды "Безумного Макса", ему кажется, что его тело "разваливается, и лучше уже не станет". В последние годы Харди перенес две операции на колене, потянул сухожилие на бедре, лечил грыжу в спине, воспаление седалищного нерва, а также плантарный фасциит.

Актёр отметил, что пытается облегчить своё состояние с помощью альтернативной медицины и даже рассматривает лечение стволовыми клетками.