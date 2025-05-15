Диана Арбенина высказалась о своем типаже мужчин

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, какие мужчины ей нравятся. В интервью Starhit она заявила, что ее идеальные типажи — актеры Олег Янковский и Мэтью Макконахи.

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Во время беседы певица призналась, что не обратит внимание на человека из своего круга деятельности. Вместе с тем Арбенина рассказала, что у нее есть свой типаж.

«Если апеллировать тем, что мне нравилось в кино, он был всегда один-единственный. Олег Янковский. Я просто не могла на него насмотреться! И любимый фильм, конечно, "Тот самый Мюнхгаузен". Сейчас появился еще один артист, который меня пленяет — Мэтью Макконахи», — сказала лидер «Ночных снайперов».

Журналист также напомнил артистке, что во время презентации альбома BloodyMary она призналась, что писала его, когда переживала расставание. Арбенина, что переживала подобные ситуации в 30 и 50 лет по-разному — если раньше она «рубила направо и налево», то теперь старается просто не отчаиваться. При этом сама рок-исполнительница не знает, из-за чего с ней можно расстаться — себя она в шутку назвала идеальным спутником жизни.

Разрывы она стремится переживать в работе — на сцене она чувствует себя максимально защищенной и счастливой. Альбом же, по мнению Арбениной, открыл новый уровень взаимной отдачи и любви с публикой.

Напомним, что Арбенина была замужем за лидером группы «Зимовье зверей» Константином Арбениным. Пара поженилась в 1993 году, однако через некоторое время развелась. Позднее она заявляла, что женилась фиктивно — ради петербургской прописки.

В 2010 году в возрасте 35 лет она родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту. По словам Арбениной, их отцом стал американский бизнесмен с русскими корнями. Недавно она признавалась, что мужчина умер.