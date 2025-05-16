Гогунский ответил на обвинения экс-жены в абьюзе

Актер Виталий Гогунский отреагировал на скандал после своего интервью, в котором он заявил, что женщины не имеют права находиться рядом с мужчинами в плохом настроении. Бывшая жена звезды «Универа» отмечала, что в браке с ней артист тоже придерживался этой позиции и принижал ее. Однако сам Виталий в разговоре с Super.ru это опроверг.

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По словам Гогунского, он никогда не ставил себя выше женщины. Он отметил, что, если бы действительно был таким абьюзером, то не смог бы добиться успеха в карьере.

«Если бы для меня женщины были низшим сортом, я думаю, у меня в жизни не получилось бы ничего. Вся моя история успеха, в том числе, это огромный вклад женщин», - заявил Виталий.

Бывшая жена обвинила звезду «Универа» в сексизме и абьюзе

Актер не стал отказываться от своих слов, сказанных в интервью, но пояснил, что говорил исключительно за себя — его любимая женщина никогда не будет рядом с ним несчастна. Напомним, что в беседе с журналистом Гогунский также отмечал, что, если один из партнеров постоянно без настроения, то это указывает на проблемы.