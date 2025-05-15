«Это мощно!»: Якубович оценил новое достижение 27-летней дочери

79-летний Леонид Якубович вместе с супругой поддержали дочь после выхода в свет ее первой книги. Варвара Видо приехала в гости к родителям, чтобы презентовать свое творение. И, судя по реакции шоумена, его книга очень впечатлила.

© GloballookPress, Соцсети

Сидя в просторной гостиной, тот пролистывал страницы, попутно делая эмоциональные комментарии: «Ух, ни фига себе! Однако! Почему посвящается лесу? Это мощно! Смешно!» Видо объяснила, что на создание книги ее вдохновила сама природа, и останавливаться на одной она не собирается. Дебютное издание, по словам дочери Якубовича, станет лишь маленьким кусочком в ее фантазийной вселенной.

Супруга ведущего «Поля чудес», Марина Якубович, тоже ознакомилась с книгой, она от души хохотала, разглядывая причудливые картинки: «Рассмешила ты меня до слез. Ну что же, Варя, очень достойная вещь получилась. Я получила удовольствие, пока читала».

Напомним, Варвара Видо родилась в третьем браке Якубовича. Девушка выросла очень творческой личностью и занимается не только писательством, но и музыкой, выступая в заведениях столицы со своими песнями. Кроме того, наследница шоумена много путешествует и делится с поклонниками впечатлениями от новых интересных поездок.

У Якубовича есть также сын Артем, которому уже 52 года. Он, как и отец, связал свою жизнь с телевидением. Трудится в дирекции информационных программ Первого канала, но за кадром. Публичность его мало привлекает.