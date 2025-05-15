Экс-жена Резо Гигинеишвили Оболенцева скрывает рождение ребенка от миллиардера

41-летняя светская львица Надежда Оболенцева стала мамой, как сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Пока никаких подтверждений от самой женщины поклонники не получили, но в Сети уверены – она действительно родила от мужа-миллиардера.

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По предварительной информации, у Оболенцевой появился на свет сын, которого родители назвали Марком. О беременности Надежды поклонники заговорили еще несколько месяцев назад, когда она перестала носить корсет. Также на одном из последних видео в блоге у нее заметили округлившийся живот. При этом светская львица все еще молчит и не комментирует новости.

Отметим, что отцом ребенка, вероятно, является новый муж Оболенцевой – миллиардер Евгений Швидлер. Они сыграли свадьбу в начале этого года на французском острове Сен-Барт. Предположительно, предложение руки и сердца олигарх сделал возлюбленной уже после того, как она забеременела.

До этого союза Надежда состояла в браке с режиссером Резо Гигинеишвили. Также она была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и играла свадьбу с топ-менеджером Айратом Исхаковым.