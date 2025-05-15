Улетевшая в Турцию Бородина встретилась с Сулейманом из «Великолепного века»

Заядлая фанатка турецких сериалов Ксения Бородина отправилась на родину любимого кино. Ведущая не теряла времени зря и организовала встречу с самим султаном Сулейманом из «Великолепного века», актером Халитом Эргенчем.

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В личном блоге Ксения поделилась совместным видео с турецкой звездой. Халит приобнимал ведущую, которая в этот момент сияла от счастья. Бородина отметила, что актер «очень милый и вежливый в общении».

«Много раз извинялся, что пришлось подождать, пока он переодевался, потому что был в сценическом костюме», — поделилась впечатлениями от встречи Бородина.

Под постом Ксении откликнулись ее подписчицы, неравнодушные к актеру. «До Сулеймана добралась! Надо было очки снять, это ж повелитель», «Он в жизни удивительный, один из немногих актеров кто спросил, как нас зовут и извинился, что снимал грим на 10 минут больше, чем нам обещал», — написали фолловеры.

© Соцсети

Ксения сообщила, что прилетела в Стамбул за свадебным платьем. Напомним, блогерша выходит замуж за бойфренда Николая Сердюкова. О помолвке пара объявила в начале декабря. Многие критиковали выбор ведущей, подозревая, что у ее малоизвестного избранника корыстные намерения, а не любовь.