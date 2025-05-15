Смерть сына, побег в Новую Зеландию, потеря жены. Жизнь Алексея Никульникова

Блестящий старт кинокарьеры Алексея Никульникова в фильме «Цыган» соседствовал с личными трагедиями. Сперва артист потерял единственного сына, а после судьба забрала у него вторую жену. Теперь лишь творчество и вера в лучшее помогают двигаться актеру дальше.

15 мая Никульникову исполняется 64 года. В честь этой даты Starhit вспомнил историю жизни знаменитого артиста.

«Сын цыгана»

Алексей родился 15 мая 1961 года в Шахтах Ростовской области. В школе он учился хорошо, однако его часто ругали за поведение. Мальчик отличался самостоятельностью и упрямством. Когда его родители решили развестись, то подросток заявил, что останется с отцом — он не хотел бросать его в одиночестве. Из-за инвалидности мужчина не работал, а вечера проводил с соседями за домино и выпивку. Никульников уговорил папу переехать к сестрам в деревню, что оказалось верным решением — там он нашел любовь и счастливо женился. Подросток же остался в Шахтах.

После окончания школы молодой человек хотел поступить в строительный вуз, однако вдохновился примером знакомого и решил пойти в Ростовское училище искусств. Дважды парня хотели отчислить, причем оба раза из-за фильма «Цыган». В картину Никульников попал случайно — второй режиссер приехал договариваться о создании площадки для съемок и заглянул в училище, где заметил Алексея. Парня пригласили на пробы, что грозило в то время отчислением, но директор в итоге сделал вид, что ничего страшного не произошло.

Когда третьекурсника утвердили на роль, то руководство образовательного учреждения снова заговорило об отчислении. Однако отстоять Никульникова смогли его одногруппники и мастер.

«Съемки проходили недалеко, в ста с небольшим километрах от Ростова, на хуторе Пухляковском и в станице Раздорской. В тех местах я маленьким с родителями отдыхал. Клара Степановна помогала советами, объясняла, в чем разница между крупным планом и общим, как следить за мимикой и прочие тонкости, у меня же опыта — ноль», — признавался артист.

Фильм принес юноше популярность, однако сам Никульников не зазнавался и думал о необходимости получить дальнейшее образование. Актриса Клара Лучко рекомендовала ему ВГИК и даже договорилась о поступлении, однако Алексей не хотел подобных методов и в результате пошел учиться в Школу-студию МХАТ.

Родительская трагедия

Уже к началу второго курса Никульников женился. С супругой Ольгой он познакомился еще в Ростове, а в Москве она поступила в педагогический вуз. Влюбленные сняли квартиру в Подмосковье. При этом после выпуска из школы-студии артист остался без работы — в московские театры без прописки его не брали.

В 1984 году начались съемки «Возвращения Будулая» — роль позволила актеру обеспечивать семью. Тогда же у Никульниковых родился сын Борис. Позднее актера позвали в ленты «Михайло Ломоносов», «Раскол», «Петербургские тайны», но во многие проекты не брали из-за закрепившегося образа «сына цыгана».

Однако это не было главной трагедией артиста. Через несколько лет после рождения Бориса супруги развелись, а Алексей продолжал участвовать в жизни ребенка. В возрасте 10 лет мальчик попал под электричку, получил серьезную травму и впал в кому. Спустя две недели Борис скончался.

Побег от себя

Каждый из бывших супругов справлялся с горем по-своему. Ольга приняла постриг, а Алексей продолжал играть в театре «Около дома Станиславского» за скромную зарплату и не знал, что делать дальше. Ответ ему предложил друг, который уезжал в Новую Зеландию. Никульников последовал за ним и оформил визу. В чужой стране он красил крыши, окна и двери, работал курьером, уборщиком, а в свободное время — писал стихи и песни. Затем Алексей устроился ведущим на русскоязычное радио и даже поставил моноспектакль.

Через некоторое время актер решил вернуться в Россию. В 1997 году он переехал в Москву и задумался, что делать с материалом, написанным за два года. Артистка Галина Хомчик организовала ему концерт, что послужило первым шагом к внедрению в бардовскую среду, а режиссеры периодически звали сниматься в сериалах.

Новая потеря

Никульников дал себе шанс на новое счастье в личной жизни лишь через некоторое время. В нулевые годы он познакомился с вице-президентом фестиваля «Амурская осень» Аленой. Влюбленные провели вместе 10 лет, однако вторую жену у актера забрал рак.

«Детей у нас не было. Жена ушла незадолго до моего 55-летия. Несложно представить, в каком состоянии я находился. Подошел мой друг и директор театра "АпАРТе", в котором работаю, заслуженный артист Иван Сигорских: „Понятно, что юбилей отмечать не будешь. Давай выйдешь с гитарой, микрофон поставим, что хочешь, то споешь и расскажешь», — рассказывал артист.

Никульников поставил моноспектакль и выплеснул свою боль. Постановка превратилась в полноценный режиссерский проект, а памяти своей второй жены он посвятил сборник стихов. Творчество и сейчас спасает артиста: несмотря на отсутствие киносъемок, актер регулярно блистал в спектаклях. Свои роли он прекрасно исполнил в «Печальной комедии», «Вкус черешни», «Свадьба». При этом одиноким Алексей себя не считает, поскольку научился радоваться тому, что у него есть.