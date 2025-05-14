Уехавшая из России Хаматова заявила, что могла бы вернуться в Москву

В 2022 году Чулпан Хаматова уехала из России и попыталась строить карьеру в Латвии. Актриса говорила, что не думает о возвращении, поскольку «не может находиться рядом с коллегами». Тем не менее, отпустить родину звезде не удается, о чем она рассказала в интервью для проекта «Георгий за кадром».

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Артистка рассказала, что, увидев рейс до Москвы, испытала чувство ностальгии.

«Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово "Москва" — и сводит дыхание», — поделилась Хаматова.

Актриса могла бы прилететь в столицу, но считает, что это слишком рискованно. Если бы у нее не было троих детей, то она, вероятно, сделала бы это.