Отец Децла назвал дебилами посетивших похороны рэпера Паши Техника

Passion.ru

Отец Децла назвал дебилами посетивших похороны рэпера Паши Техника. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отец Децла назвал дебилами посетивших похороны рэпера Паши Техника
© Passion.ru

Похороны рэпера Паши Техника, прошедшие несколько недель назад в Москве, до сих пор не дают покоя некоторым звездам. Так, отец Децла Александр Толмацкий раскритиковал людей, которые пришли проститься с музыкантом.

«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами. Особенно в свете последних событий, когда наркомана превозносят и делают из него идола, — это отвратительно! Поэтому я в шоке от того, что происходит вокруг Техника. Вы посмотрите, кто был на похоронах? Это же дебилы!» — объяснил он.

Толмацкий также раскритиковал журналистов, которые вели прямые трансляции с места похорон. По мнению отца скончавшегося рэпера, СМИ нужно штрафовать за пропаганду запрещенных веществ.

Напомним, Паша Техник скончался в возрасте 40 лет 5 апреля 2025 года. На прощание с ним пришли сотни поклонников.

Ранее мы писали о том, что отец рэпера Дэцла Александр Толмацкий отказался общаться с 19-летним внуком.

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