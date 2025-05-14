Отец Децла отказался от внука

Отец рэпера Дэцла Александр Толмацкий заявил, что больше никогда не будет общаться со своим внуком. По словам продюсера, 19-летний Антоний повел себя некрасиво по отношению к дедушке. Об этом сообщает Газета.Ru.

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Отношения в семье артиста всегда были напряженные, но в последнее время еще больше накалились. Толмацкий-старший так и не смог найти общий язык с сыном Дэцла, потому решил окончательно разорвать с ним общение.

«Так случилось, что мой внук повел себя крайне негативно: он позволил себе ряд гадостей в мой адрес, после чего я перестал с ним вообще разговаривать. <...> Нет, конечно, [сейчас не поддерживаю с ним отношения] — и больше не буду. Вы знаете, тут уже что-то поменять очень сложно», - заявил Александр.

Напомним, что Антоний пошел по стопам отца и занялся музыкой. Сейчас молодой человек пытается выпускать собственные треки. Также многие поклонники отмечают, что он и внешне сильно похож на Дэцла.

Ранее Александр Толмацкий рассказал о вредных привычках сына.