Появление «Бурановских бабушек» стало причиной скандала на «Евровидении 2025»

На музыкальном конкурсе «Евровидение 2025» показали выступление группы «Бурановские бабушки», представлявшей Россию в 2012 году. Украинские зрители возмутились тому, что российский коллектив представили на больших экранах европейского конкурса.

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После завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о различных рекордах из истории песенного конкурса — «Бурановские бабушки» отметились в списке как группа с наибольшим суммарным возрастом участников (403 года).

Зрители из Украины и Европы в комментариях возмутились тому, что российскому коллективу уделили внимание — Россия не участвует в конкурсе с 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что международный песенный конкурс уже давно потерял престиж и превратился в площадку для политических заявлений. Продюсер добавил, что за последние 10–15 лет заметно сократился общественный интерес к конкурсу. Он объяснил это тем, что люди хотят от Евровидения музыки и песен, а конкурс — весь про «фриков и политику».

На Евровидении Эстонию представит русскоговорящий исполнитель — Томас Таммеметс, более известный как Tommy Cash. Артисту уже угрожают дисквалификацией. Подробнее о провокационном музыканте — в материале «Вечерней Москвы».

В 2025 году состоится 69-е Евровидение — главный песенный конкурс Европы. Когда, где и как он пройдет в этом году, выясняла «Вечерняя Москва».