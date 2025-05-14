«Бурановские бабушки» ответили на предложение снова выступить на «Евровидении»
Руководитель коллектива «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева ответила, как отреагировала бы группа на предложение снова выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение». Ее цитируют «Аргументы и факты».
По словам Туктаревой, «Бабушки» отказались бы в силу возраста и нежелания повторяться.
«Нам же уже восемьдесят семь, восемьдесят пять, восемьдесят шесть. И два раза на одну и ту же гору не взбираемся», — сказала она.
Так в коллективе отреагировали на желание авторов «Евровидения 2025» показать фрагмент шоу «Бурановских бабушек», представлявших Россию на конкурсе в 2012 году.
Тогда выступление на «Евровидении», продолжила Туктарева, помогло коллективу построить храм в Бураново, обрести народную любовь и приятные воспоминания. Сейчас «Бурановские бабушки» не уезжают далеко от дома.
«Мы у себя в Удмуртии в основном, но в Кировскую область ездим, в Нижний Новгород, можем еще позволить себе в Екатеринбург, вот по окружным этим городам, областям и краям выступаем», — говорит руководитель.
В данный момент группа помогает строить дом милосердия для одиноких бабушек и дедушек.
В полуфинале «Евровидения — 2025» ведущие показали фрагмент выступления «Бурановских бабушек» на конкурсе в 2012 году. Их указали в числе рекордсменов шоу — у «Бабушек» был самый большой суммарный возраст участников (403 года).