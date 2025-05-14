12-летние исполнительницы «Сигма боя» попали в лонг-лист рейтинга Forbes

В числе номинантов ежегодной премии Forbes «30 до 30» оказались исполнительницы суперхита «Сигма бой» Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Девочкам, напомним, по 12 лет. Всего в лонг-лист вошли 100 перспективных деятелей из различных областей — список опубликован на сайте Forbes.

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Юные артистки стали одними из самых молодых номинантов. При этом у девочек относительно большой опыт в музыкальной индустрии — до «Сигма боя» они уже записывали и выпускали песни. Широкую известность Betsy и Янковская всё же получили благодаря треку о популярном парне — композиция вошла в десятку лучших в чарте Billboard Hot Dance/Pop Songs.

Артистки, к слову, также попали в список знаменитостей, наиболее востребованных на летних корпоративах. Кроме того, юные россиянки недавно покорили слушателей из Польши.