Звезда «Фабрики звезд» возмутилась поведением критикующих Россию артистов

Участница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко заявила, что не понимает коллег, которые продолжают зарабатывать в России, но критикуют страну и ее жителей.

Об этом она сообщила в интервью Rutube-каналу «Слово».

«Меня раздражают те, кто живет и зарабатывает в России, но в кулуарах хейтят страну. Что ты здесь делаешь? Зарабатываешь деньги, но ненавидишь страну, которая тебя обеспечивает всем», — отметила артистка.

Также Дайнеко высказалась о тех, кто покинул страну и получил статус иностранного агента. По ее словам, в России есть множество артистов, не попавших в реестр иноагентов, несмотря на некорректное поведение.

«Лучше обратить внимание на них, чем на тех, кто высказывается открыто», — считает певица.

Виктория Дайнеко открыто поддержала проведение специальной военной операции, за что была включена в санкционные списки некоторых западных стран. Так, в 2023 году санкции против певицы ввела Канада.

Ранее стало известно, что Дайнеко заявила об избалованности славянских женщин. Она сообщила, что не смогла бы вступить в отношения с мужчиной из Европы.